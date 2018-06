Le voci dei protagonisti, le esclusive, il calciomercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata. Juve, Morata è a Torino: i tifosi sognano il ritorno - Leggi la news, CLICCA QUI! Talisca va in Cina: sfuma l'affare per Juve e Roma - Leggi la news,...

Inter, per Dembelé servono 30 milioni. Molto dipende da Pochettino

Nizza, striscione per Balo: "Pelle nera sangue rosso, qui sei il capitano"

Roma, passi avanti per Berardi. Si lavora al prestito con diritto di riscatto

Napoli, un altro Vidal per Ancelotti: nel mirino l'esterno Aleix del Barça

Italia, Perin: "Juve? Non è ancora fatta, ma sono pronto"

Genoa, crescono i pretendenti per Laxalt: ci sono le romane

Fiorentina, offerta per il giovane Gonzalez dell'Argentinos Juniors

Venezia, Inzaghi: "Bologna? Ho un contratto in scadenza, vedremo"

Lazio, Petagna per il dopo Caicedo: l'Atalanta lo valuta 10 milioni

Dal Portogallo: niente Serie A per Talisca, il Benfica lo vende in Cina

Milan, per l'obiettivo Bas Dost c'è la concorrenza del Siviglia

Inter, prima offerta per Dembélé: sul piatto 10 milioni

Le nuove date del calciomercato: chiude il 17 agosto. Ma in Serie C il 25

SPAL, Si avvicina Thereau. Babacar il sogno per l'attacco

Juve, ag. Pjaca: "Marko contropartita per Milinkovic? Fantamercato"

Milan, per la difesa spunta Ruben Dias: il Benfica chiede 40 milioni

Milik: "Napoli bellissima. Lewandowski? Una stella, ma no ai paragoni"

Il Borussia Dortmund scarica Sahin: in Italia ci pensano Roma e Napoli

SPAL al lavoro per la risoluzione del contratto di Borriello. Al suo posto, i sogni sono Kean della Juventus, e Babacar del Sassuolo . Al momento, però, l'attaccante più vicino agli estensi è il viola Cyril Thereau . Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

