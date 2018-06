SPAL, si avvicina Valdifiori: prossima settimana incontro per chiudere

© foto di Federico Gaetano

Mirko Valdifiori resta un obiettivo importante per la nuova SPAL. Ma c’è di più, secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia la prossima settimana ci sarà un incontro per chiudere. Il Torino potrebbe liberare il centrocampista risparmiando sull’ingaggio, la Società di Ferrara è pronta ad allungare il contratto per un’altra stagione (nuova scadenza 2021) per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio.