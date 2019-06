SPAL, si lavora a sfoltire la rosa. Viviani, Valdifiori e Schiattarella in uscita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara fa il punto sul mercato in uscita della SPAL: Federico Viviani ed Everton Luiz rientrano dai prestiti ma si cercheranno per entrambi una nuova collocazione, sebbene il brasiliano potrebbe anche avere una chance a Ferrara fino a gennaio. Si cercano collocazioni anche per Mirko Valdifiori e Pasquale Schiattarella per i quali non sono ancora pervenute offerte.