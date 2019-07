© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL vuole riportare Kevin Bonifazi a Ferrara. Il giornale La Nuova Ferrara ripercorre le tappe del difensore, contro-riscattato dal Torino che potrebbe però cederlo a breve. I granata valutano il ragazzo sui quindici milioni di euro in quanto non sembrano puntarci con decisione, per questo l'addio al Piemonte potrebbe diventare realtà.

SPAL resta alla finestra - La squadra di mister Semplici gli offrirebbe di nuovo la garanzia di avere un posto fisso nell'undici titolare, per l’annata della definitiva consacrazione.