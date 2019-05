© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL ripartirà ancora da Leonardo Semplici, tecnico che sarà alla guida dei ferraresi anche nella prossima Serie A dopo la brillante salvezza conquistata in anticipo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive della squadra estense, che deve capire se riuscirà a trattenere l'attaccante Andrea Petagna (17 gol stagionali) ed Emiliano Viviano, in prestito dallo Sporting che però avrebbe ancora in sospeso il pagamento alla Sampdoria.