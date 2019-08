© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si muove il mercato della SPAL, in particolare a centrocampo: c'è Leonardo Capezzi in arrivo dalla Sampdoria, dove non avrebbe spazio, con Federico Viviani che potrebbe fare il percorso opposto e andare dunque in blucerchiato. In difesa, rivela la Gazzetta dello Sport, è fatta per il giovane difensore Spina, classe 2002: arriva in prestito dalla Juventus.