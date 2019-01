© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenco Simic potrebbe presto tornare all'Hajduk Spalato. La SPAL, che lo ha preso in prestito dalla Sampdoria, vedrebbe di buon occhio questa soluzione ma deve aspettare il via libera dei blucerchiati. Difficile che arrivi l'opposizione da Genova, anche perché la Samp non ha nessuna intenzione di riprendersi il difensore che non è riuscito ad imporsi a Ferrara. A riportarlo è La Nuova Ferrara.