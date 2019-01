SPAL, sondaggio per l’olandese Castaignos

© foto di Alberto Fornasari

L’attaccante dello Sporting Lisbona Luc Castaignos, classe ‘92, potrebbe tornare in Serie A a distanza di sette anni dall’esperienza con l’Inter (6 presenze e una rete). L’olandese sarebbe infatti finito nel mirino della SPAL che avrebbe effettuato un sondaggio con il club portoghese per chiedere informazioni su un eventuale trasferimento in questa finestra di mercato come rivela Sky Sport.