La SPAL continua a dare fiducia al suo tecnico Leonardo Semplici, ma si guarda attorno qualora la situazione dovesse ulteriormente precipitare costringendo al cambio di guida tecnica. Secondo quanto riferito da La Sicilia in edicola il club estense avrebbe in mente una pazza idea: riportare in Italia Sven Goran Eriksson. Lo svedese manca dall'Italia dal 2001 quando lasciò la Lazio con cui aveva vinto uno scudetto e negli ultimi anni ha lavorato soprattutto in Asia guidando Guangzhou R&F, Shanghai SIPG e Shenzen in Cina e la Nazionale delle Filippine.