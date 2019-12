© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Strefezza, autore del gol dell'1-1 contro il Torino, ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn: "La Spal non molla un cazzo, facciamo ancora di più nel secondo tempo per portare a casa i tre punti. Non ci sono parole per descrivere il primo gol in Serie A!".