Il centrocampista esterno della SPAL Gabriel Strefezza si gode il suo momento d’oro dopo l’esordio in Serie A contro la Lazio e il rinnovo fino al 2022 con il club estense: “Ci sono voluti tre anni di duro lavoro e dedizione per raggiungere questo momento. - spiega l’italo-brasiliano come riporta La Nuova Ferrara - Voglio ringraziare Dio e la Spal. Oggi per e per tutta la mia famiglia è stata una grande emozione. Grazie Ferrara. Sono molto orgoglioso e onorato di indossare questa maglia”.