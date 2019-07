SPAL, Strefezza vuole rimanere: "Lavoro per questo"

L'esterno brasiliano vuole giocarsi le sue carte. Ecco le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Strefezza, una delle sorprese più belle di questo avvio di stagione, nel post-partita del match contro la FeralpiSalò, ha espresso tutta la sua volontà di rimanere alla SPAL nel prossimo campionato.

Strefezza, ci stai meravigliando in modo positivo.

“Mi sto allenando bene e sto facendo bene perché voglio rimanere qua. Quindi devo dare tutto e sto al cento per cento con la testa. Sto lavorando per questo”.

Il ruolo che ti chiede Semplici è piuttosto impegnativo.

“Devo crescere nella fase difensiva. Due anni fa, ho giocato sempre come esterno alto e non ho mai difeso. Ma voglio crescere sia in quella difensiva che offensiva”.

Ti abbiamo visto molto determinato anche in fase di recupero.

“Si, sto lavorando per questo perché il mister chiede sempre questo: di essere aggressivi subito quando non abbiamo la palla”.

Una SPAL sempre più brasiliana.

“Si, adesso ne è arrivato anche un altro. Ora siamo in quattro e speriamo bene, dai”.