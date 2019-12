SPAL su Vlahovic: il serbo però non lascerà Firenze

© foto di Federico De Luca

La Spal ha messo nel mirino Dusan Vlahovic, centravanti di proprietà della Fiorentina. Il destino del serbo, però, non è quello di accantonare la maglia viola. I dirigenti toscani hanno deciso di confermarlo per i prossimi mesi a discapito di Pedro, centravanti che potrebbe trovare un'altra destinazione, in prestito per sei mesi. A riportarlo è La Nazione.