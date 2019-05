© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono attesi a breve incontri tra le varie parti per definire un futuro comune tra SPAL e Leonardo Semplici, condizione fondamentale per cominciare un’estate di lavoro sul mercato, tra rinnovi, rinforzi e inevitabili quanto dolorose cessioni. Tutto ruota attorno a Semplici, catalizzatore di interessamenti da parte di altri club intenzionati a ricostruire, come per esempio il Genoa. Da Ferrara c'è comunque ottimismo riguardo la possibile permanenza del tecnico, se non persino di un nuovo rinnovo contrattuale, rivela Tuttosport.