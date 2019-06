© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La SPAL ha ufficializzato il rinnovo di Sergio Floccari, ma le mosse del club estense non si fermano. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che la dirigenza ferrarese ci prova per Etrit Berisha, portiere dell'Atalanta, ma sta valutando il riscatto del difensore Kevin Bonifazi dal Torino per 10 milioni di euro. I granata, per il calciatore che interessa anche alla Roma, hanno il controriscatto e riflettono sulla situazione.