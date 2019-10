© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno spareggio salvezza quello in scena a San Siro tra Milan e SPAL. Il blasone dei rossoneri, però, preoccupa gli uomini di Semplici che, come sottolineato da Nenad Tomovic ai microfoni di Sky, pone l'accento sulla difficoltà rappresentata dalla sfida: "Oggi sarà un match salvezza anche se il Milan è una grande squadra e non merita questa classifica, esattamente come noi. Sarà una gara dura nella quale dovremo difendere bene, ripartire e fare risultato positivo" ha dichiarato.