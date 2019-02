© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Solo Viviano titolare tra i nuovi acquisti di casa Spal a gennaio. Vanno in panchina, come da previsione, sia Murgia che Regini. in regia, Valoti preferito a Valdifiori, dietro c'è il grande ex di turno Bonifazi e non Vicari. Nei granata ancora panchina per Iago Falque, scelti Zaza e Belotti, out pure Baselli: gioca Lukic. Dietro Moretti preferito a Djidji.

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Valoti, Missiroli, Fares; Antenucci, Paloschi. A disposizione: Gomis, Poluzzi, Simic, Floccari, Murgia, Regini, Valdifiori, Vicari, Dickmann, Schiattarella, Costa, Spina. Allenatore: Semplici.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Baselli, Falque, Damascan, Berenguer, Meite, Djidji, Bremer, Millico, Ferigra. Allenatore: Mazzarri