© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva attraverso La Gazzetta dello Sport il punto sul mercato della SPAL. La rosea evidenzia come la formazione di Ferrara sia tornata forte su Marco D'Alessandro, centrocampista in uscita dall'Atalanta reduce dall'esperienza all'Udinese. Ma non solo, perché agli estensi piacciono anche Khouma Babacar e Federico Di Francesco del Sassuolo.