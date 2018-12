SPAL-Udinese 0-0 al 45', meglio i padroni di casa nel primo tempo

© foto di Federico De Luca

Si è da poco concluso il primo tempo di SPAL-Udinese. Dopo i primi 45 minuti il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0.

SUBITO SPAL - La gara inizia sotto il segno dei padroni di casa. La squadra di Semplici attacca sfruttando le corsie esterne, con Fares e soprattutto con il solito Lazzari, una furia quando scatta palla al piede. La prima, vera occasione però è per Petagna. Un calcio di punizione battuto benissimo dalla punta della SPAL, ma il pallone tocca la parte alta della traversa.

UDINESE TIMIDA - Per la prima mezz'ora l'Udinese fatica e non poco. Un inizio troppo timido per la squadra di Nicola. Ci pensa Lasagna a dare una scossa alla sua squadra, con l'attaccante dell'Udinese che, con la sua velocità, mette in difficoltà Felipe e compagni.

DE PAUL E L'OCCASIONE NEL FINALE - Primo tempo tutto sommato combattuto, nei minuti finali la gare si accende. Le squadre si allungano e attaccano in ripartenza. L'ultima occasione è per l'Udinese, con De Paul che parte palla al piede dalla propria trequarti, salta due uomini in velocità e calcia dal limite dell'area di rigore. Gomis attento mette in angolo.