SPAL-Udinese 0-2 al 45', bianconeri avanti senza fatica: a segno De Paul e Okaka

Si è da poco concluso il primo tempo di SPAL-Udinese. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 2-0 in favore dell'Udinese grazie alle reti di De Paul e Okaka.

Le scelte iniziali - Spal in campo con un 4-4-1-1 con Castro dietro all'unica punta Petagna. In difesa Cionek è squalificato, spazio a Bonifazi e Vicari al centro. Murgia e D'Alessandro sono i centrocampisti esterni, Missiroli e Valdifiori i due mediani. Assenti anche Valoti, Fares, Zukanovic e Berisha. Solito 3-5-2 per Gotti, che sceglie Okaka e non Nestorovski come compagno di Lasagna per l'attacco. In difesa Becao vince il ballottaggio com Samir, mentre a sinistra c'è Zeegeleer vista l'assenza di Sema. Non convocato Jajalo, al centro del campo spazio a Walace.

Lasagna sfiora il vantaggio - Dopo pochi minuti l'Udinese sfiora il vantaggio: cross da destra per il capitano dei friulani che prende bene il tempo ma non centra lo specchio della porta.

De Paul sblocca la gara - Al minuto numero 18 l'Udinese passa in vantaggio. Bonifazi allontana in malo modo centralmente proprio sui piedi di De Paul, che da poco dentro l'area fredda Letica col destro. Male anche il portiere della SPAL, che non riesce ad intervenire su una conclusione potente ma centrale.

Okaka raddoppia - Contropiede letale dell'Udinese. Lasagna apparecchia la palla per De Paul che fa trenta metri palla al piede prima di arrivare al limite dell'area e calciare col destro. Il tiro viene deviato e finisce sul piede di Okaka, che di esterno la mette dentro.