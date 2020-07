SPAL-Udinese 0-3, le pagelle: De Paul incontenibile, la difesa estense sbaglia troppo

vedi letture

SPAL-Udinese 0-3

SPAL

Letica 5 - Non arriva sulla conclusione potente ma centrale di De Paul. Viene beffato da Okaka e nel finale si fa superare anche da Lasagna. Serata no per il portiere della SPAL.

Sala 5,5 - Tanta corsa sulla fascia, ma spesso corre a vuoto.

Vicari 5 - Tanti, troppi errori in difesa. Una prestazione decisamente negativa per il centrale estense.

Bonifazi 5 - Ancora un errore individuale che costa caro alla SPAL. Rinvio pessimo che finisce sui piedi di De Paul. L'argentino ringrazia e trova la rete.

Felipe 5,5 - Nel primo tempo è fra i migliori dei suoi: difende bene e arriva anche al cross. Cala nettamente nella ripresa.

Murgia 5 - Si fa vedere solo con due conclusioni dalla distanza, lontane dallo specchio della porta. (Dal 63' Strefezza 6 - Porta un po' di vivacità all'attacco della SPAL. )

Valdifiori 5,5 - Dovrebbe impostare il gioco della SPAL, ma è costretto quasi sempre ad inseguire i centrocampisti della SPAL.

Missiroli 5 - Partita incolore in mezzo al campo. La classifica, a livello mentale, si fa sentire. (Dal 46' Dabo 5,5 - Porta maggiore fisicità al centrocampo della SPAL.)

D'Alessandro 5,5 - Una conclusione dal termine del primo tempo: è l'unico squillo della gara. (Dal 72' Floccari S.V)

Castro 5,5 - Torna titolare, ma non riesce a dare il contributo che mister Di Biagio si sarebbe aspettato. (Dal 72' Reca S.V)

Petagna 5,5 - Lotta e si impegna, ma se non arrivano palloni giocabili diventa difficile anche per lui inventare qualcosa. (Dall'84' Cerri S.V)

Luigi Di Biagio 5,5 - Nel primo tempo l'Udinese domina dal punto di vista fisico. Corre ai ripari inserendo Dabo nella ripresa, ma il risultato era già compromesso. Gli errori individuali sono tanti, troppi, un tecnico difficilmente può incidere da questo punto di vista. La serie B si avvicina e nella testa dei giocatori c'è già lo spettro della retrocessione.

Udinese

Musso 6 - Praticamente mai impegnato. Nelle rare occasioni in cui la SPAL arriva nell'area avversaria, si fa sempre trovare attento e pronto.

De Maio 6 - Gara tutto sommato tranquilla. Difende con ordine, bravo nelle palle alte. Non corre rischi. (Dal 76' Samir S.V)

Nuytinck 6,5 - Il migliore del reparto arretrato dell'Udinese. Fa a sportellate con un colosso come Petagna e ne esce sempre vincitore.

Becão 6,5 - Ottima gara a livello difensivo da parte di tutta il reparto dell'Udinese. Il brasiliano gioca sempre d'anticipo, usa il fisico e tutta la sua esperienza.

Stryger Larsen 6 - Tanta corsa sulla fascia, arriva spesso sul fondo e mette in mezzo tantissimi palloni interessanti.

de Paul 7,5 - Il migliore in campo, una gara praticamente perfetta. Approfitta del regalo di Bonifazi e sblocca il match con un conclusione centrale ma potente, che Letica non riesce a bloccare. Protagonista anche nell'occasione del raddoppio: 30 metri palla al piede, poi il tiro, deviato, che diventa un assist per Okaka. Ha trovato quella continuità di prestazioni che gli mancava.

Walace 6,5 - Muscoli e grinta in mezzo al campo, una diga su cui sbattono quasi sempre i giocatori della SPAL.

Fofanà 6,5 - Un centrocampista migliorato nettamente nel corso della stagione. Assist perfetto per il gol di Lasagna nel finale, un giocatore completo. (Dal 90' Ballarini S.V)

Zeegelaar 6 - Prestazione sufficiente sulla fascia. Resta spesso in linea con la difesa, ma dalla sua parte fa buona guardia. (Dal 76' Ter Avest S.V)

Okaka 7 - Trova la rete del raddoppio, un guizzo di puro istinto. Sempre nel vivo dell'azione, fa ammattire i difensore della SPAL. (Dall'83' Teodorczyk S.V)

Lasagna 6,5 - Continua il suo momento di grazia dal punto di vista realizzato. Riceve il perfetto assist di Fofanà, supera Letica e da posizione angolata chiude la partita. (Dall'83' Nestorovski S.V)

Luca Gotti 6,5 - Vince la gara nel primo tempo. Il suo centrocampo fisico schiaccia completamente quello della SPAL. Due reti in 45 minuti e gara virtualmente chiusa. Nella ripresa i suoi giocano in contropiede e chiudono la gara.