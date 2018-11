SPAL, Vagnati a La Spezia per Maggiore e Okereke

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della sfida fra Spezia e Foggia sugli spalti del Picco è stato visto il direttore sportivo della SPAL Davide Vagnati. il dirigente emiliano ha osservato da vicino in particolare due calciatori in forza ai liguri come il centrocampista classe ‘98 Giulio Maggiore, già cercato in estate, e l’attaccante classe ‘97 David Okereke, calciatore nel mirino di diversi club esteri e di Serie A. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che nel mirino del ds Vagnati potrebbe esserci anche un altro centrocampista aquilotto come Matteo Ricci, classe ‘94.