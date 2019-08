Nella sua intervista rilasciata dopo la conferenza stampa di presentazione di Federico Di Francesco, il direttore sportivo della SPAL, Davide Vagnati, ha fatto il punto anche sull'obiettivo degli estensi, Kevin Bonifazi: "Ne abbiamo parlato ultimamente. In questo momento il Torino sta valutando tante situazioni, ma la questione prioritaria è che al momento loro hanno due difensori fuori. In questo momento il calciatore non è a disposizione di un trasferimento. Eventualmente si deve aver pazienza o valutare qualcosa di diverso. Se un domani i granata decidessero di tenerlo, non possiamo permetterci di farci trovare impreparati”.