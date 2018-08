SPAL, Vagnati: “Missiroli voleva il prestito, Valdifiori è quello di Empoli”

Davide Vagnati, ds della SPAL, ha parlato di alcuni aspetti del mercato della formazione estense. “E’ fondamentale che da noi ci siano calciatori che hanno ancora qualcosa da dire e che abbiano voglia di sposare il nostro progetto: Missiroli voleva solo il prestito perché si sentiva legato al Sassuolo. Ci siamo parlati, lui ha visto, ha capito e ha chiesto di venire a titolo definitivo. Valdifiori? Lui ci ha detto molto chiaramente che vuole dimostrare a coloro che in questi ultimi anni non hanno creduto in lui che è ancora quello di Empoli: quello che era arrivato in Nazionale”, le parole del dirigente estense a Tuttosport.