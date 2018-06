SPAL, Vagnati: "Avanti con Semplici. Borriello? Trattiamo la risoluzione"

Il direttore sportivo della SPAL Davide Vagnati ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione da poco conclusa e per iniziare a parlare del futuro, con Semplici ancora alla guida della formazione di Ferrara: "Con lui ci siamo incontrati ieri, rimarrà perché lo vuole e non certo per mancanza di alternative. Si è deciso di continuare il rapporto senza alcun diktat da ambo le parti, la società gli ha proposto il prolungamento di un anno ma dobbiamo ancora sistemare alcuni aspetti economici. Il mercato? L'importante è non vendere fumo ai tifos; dato il nostro bilancio, non abbiamo esigenze di vendere nessuno dei nostri giocatori. Valutiamo tutto serenamente compresi i riscatti. Reca, Valdifiori e Hetemaj sono giocatori che seguiamo, anche se a centrocampo dobbiamo valutare bene chi inserire. Lo stesso dicasi per profili più esperti come Silvestre e Castan. Romulo lo stimiamo anche se il costo è alto, considerando anche l’età del giocatore. Borriello? Stiamo trattando la risoluzione del contratto, nell'ambiente si sa la verità su quanto successo. Mi sento di dire che tutti possono sbagliare ma in questo caso noi lo abbiamo fatto veramente poco. Molti giocatori, visto l’ambiente e la serietà della società, vogliono venire alla Spal. Con Borriello penso di essermi sempre comportato bene e sono sereno in questo senso, resta il rammarico per come è andata. Tutto nasce dal suo modo particolare di concepire il calcio”. Queste le parole di Vaganti raccolte dai colleghi di Estense.com