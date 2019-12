SPAL, Vagnati: "Avanti con Semplici, ma la classifica non ci rappresenta"

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato ai microfoni di Sky della situazione in casa estense. È arrivata anche la conferma di Semplici per bocca del ds biancoazzurro: "Siamo consapevoli della situazione allarmante della nostra classifica, ma i punti che abbiamo non ci rappresentano. Abbiamo deciso di continuare con l'attuale allenatore, ma tutti si dovranno assumere maggiori responsabilità".