© foto di Federico Gaetano

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine del mercato invernale: "Il nostro primo pensiero è quello di salvarci, Manuel è un giocatore importante per noi, quando ci saranno delle opportunità importanti per lui le ascolteremo. Jankovic? Siamo convinti che sia il giocatore giusto per noi. Come Suso? Ci assomiglia, riesce a giocare bene anche sulla trequarti. Colpo mancato? Hinteregger".