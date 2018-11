SPAL, Vagnati: "Dispiaciuti per il k.o. di Frosinone. Ci serva da lezione"

Fonte: estense.com

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato in vista della sfida contro la capolista Juventus: "A Torino mancherà Fares mentre valutiamo le condizioni di Vicari e Valoti. In questo momento dobbiamo pensare solo a salvarci perché il mantenimento della categoria è fondamentale per tantissimi fattori. Siamo partiti molto bene poi la sconfitta contro il Frosinone ci è dispiaciuta molto per come è venuta, praticamente non giocando. Una lezione che spero ci serva da insegnamento e di sicuro non ripeteremo quegli atteggiamenti. Dobbiamo pensare partita per partita, se crediamo di fare un campionato tranquillo si innesca un meccanismo pericoloso per cui dobbiamo rimanere sempre concentrati. Contro la Juventus non andremo a guardare Cristiano Ronaldo ma per fare il massimo possibile, ben conoscendo la forza del nostro avversario".