Defrel, Giaccherini e Hinteregger. Sono questi gli acquisti mancati dalla SPAL nell'ultima sessione di calciomercato. L'ha detto Davide Vagnati, responsabile dell'area tecnica del club di Ferrara: "Per Defrel ci eravamo informati, ma non c'è mai stata l'apertura della Sampdoria. Volevamo acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Giaccherini l'abbiamo chiesto più volte al ChievoVerona, ma ci è sempre stato detto di no. Quella di Hinteregger invece è una storia diversa e sono dispiaciuto perché sono convinto sia un giocatore davvero importante. Anche dopo la chiusura del calciomercato Martin mi ha scritto per dirmi che voleva venire da noi, ma l'Augsburg ci ha negato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo e noi, salvo rari casi, non valorizziamo giocatori di altri senza nulla in cambio".

La SPAL in questo mese di gennaio ha comunque definito diverse operazioni: Viviano, Jankovic, Regini e Murgia gli innesti più importanti.