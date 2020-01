SPAL, Vagnati: "Jankovic deve andare a giocare per ritrovare autostima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La cosa che mi dispiace di più è il fatto che in questo momento Marko non abbia espresso le sue qualità". Il ds della SPAL, Davide Vagnati, ha aperto oggi in maniera abbastanza chiara le porte alla cessione di Marko Jankovic: "Sembra che abbia un po' di paura nel prendersi le responsabilità. È un calciatore che deve provare a determinare, a saltare l'uomo, a fare la giocata. In questo momento prova solo le cose semplici e non sono queste le sue caratteristiche. Penso sia opportuno vada a giocare per rifare sua un po' di autostima e tornare il giocatore che conosciamo. È stato un investimento non esorbitante, però qualsiasi investimento va fatto con criterio. In questo momento non siamo contenti noi e non è contento lui, perché non ha dato quello che può dare. Deve trovare continuità da qualche parte: qualche situazione aperta c'è, poi può rientrare un giocatore diverso".

Possibilità in Italia o all'estero?

"Entrambe. Ascoli? Sì, anche altre società in B".