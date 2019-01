SPAL, Vagnati: "Lazzari qui almeno fino a giugno. Giaccherini servirebbe"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Viviano, il direttore sportivo della SPAL Davide Vagnati ha fatto il punto sulle questioni di calciomercato: “Non ci saranno spese folli, è stato deciso di non investire ulteriori soldi ma fare con quello che c’è a disposizione”. Il direttore è piuttosto chiaro nell’affermare che “prima di acquistare bisognerà vendere, e solo poi valutare le caselle rimaste vuote. La SPAL non ha esigenza di vendere, l’obiettivo non è fare cassa ma mantenere la categoria. Lazzari come minimo chiuderà il campionato qui, e nessuno dei calciatori che riteniamo importanti andrà via. Se dovessero uscire due difensori potremmo prenderne uno solo. Viviani se c’è possibilità di mandarlo a giocare la via del prestito è la più facile, e su Paloschi abbiamo fatto un grande investimento, se qualcuno busserà ne parleremo altrimenti resta, perché in lui abbiamo grande stima e lo scambio con Stepinski non credo sia necessità del Chievo. Giaccherini? E’ il giocatore che ha quelle caratteristiche che noi non abbiamo. Però prima di acquistare bisogna fare delle uscite”.