Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, a Sky Sport ha parlato così della gara odierna contro il Genoa: "A livello di punti non abbiamo quelli che avremmo meritato e, soprattutto, per il valore che abbiamo si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Nelle ultime due giornate abbiamo preso gol dalla Samp nel finale, fallito un rigore contro l'Udinese nel recupero. Possiamo e dobbiamo far di più, vogliamo tirarci fuori da questa classifica".