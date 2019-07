SPAL, Vagnati: "Priorità a un difensore ma la squadra è già adeguata"

Il ds della SPAL Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Lukaku-Juve e Dybala-Man United?

"Quando ci sono in ballo tante persone e più giocatori le cose sono più complicate. Al di là delle valutazioni delle società, sono valutazioni che a noi direttori fanno dormire poco. Penso che non sia fattibile nel breve termine ma manca poco alla chiusura del mercato inglese".

Cosa ne pensa dell'inserimento della Juve per Lukaku?

"Non è facile dare giudizi sul mercato degli altri. Ci sono persone come Paratici che è molto bravo e sa cosa fare. Chi ci guadagna? Se Lukaku era nei pensieri dell'Inter, sono i nerazzurri a perdere qualcosa. Il belga ci fa capire un po' a tutti che Ronaldo, per ciò che pensa Sarri, non è un attaccante centrale ma un esterno.

Davanti a un'offerta irrinunciabile è giusto lasciar partire i propri calciatori?

"Il miglior acquisto è quello che non hai fatto. Ci sono tanti calciatori e le società devono avere una stabilità economica. La forza di un club è quella di essere autosufficiente dal punto di vista finanziario e poter continuare il percorso. Di giocatori ce ne sono tantissimi".

C'è il rischio di andare in over con gli ingaggi?

"Il mercato è molto più difficile perché in Italia prendere i calciatori è complicato e i salari stanno salendo in modo esponenziale. COn la nuova legge che ti farà risparmiare l'IRPEF nel 2020 ti fa guardare forzatamente al mercato estero e quello interno diventa ancora più difficile".

Icardi un anno fermo?

"E' possibile tutto anche se penso che sia difficile. In questo momento andare in Champions è fondamentale per tutte le squadre di vertice. Se la Roma dà via Dzeko, l'Inter ha più possibilità di andare in Champions quindi non è solo un discorso di 20 milioni o 15".

Inter più forte o più debole dell'anno scorso?

"Dobbiamo aspettare la fine del mercato per dirlo. Al di là della stima che nutro in Ausilio, posso dire che l'Inter ha preso Godin, Barella e Sensi. Tre ottimi giocatori. Spostare le risorse in un altro settore di campo rispetto all'attacco non penso che sia utile perché è l'attacco che deve essere sistemato".

Quali sono le difficoltà quando si decide di cedere un calciatore?

Quando si è corretti e sinceri nelle valutazioni tecniche i calciatori, essendo professionisti, devono cercare di capire le scelte. Poi devono valutare con i propri agenti quali sono le offerte migliori.

Ieri Semplici ha detto che serve un attaccante, cosa ci può dire?

"Anche io prenderei 6-7 giocatori ma bisogna fare i conti in primis con i bilanci del club e le basi economiche della società. Con l'allenatore pensiamo di averer una squadra adeguata. La nostra priorità è un difensore, se poi c'è la possibilità ottimizzando qualche uscita, non ci faremo cogliere impreparati".

Quest'anno avete speso di più per consolidare la categoria?

"Io tengo molto al senso di appartenenza. Mi piace molto i ragazzi del settore giovanile che si allenano accanto a noi. Se un calciatore è un patrimonio e sa di non essere di passaggio dà sempre qualcosa in più. Poi bisogna essere bravi a investire su quei giocatori che poi sono rivendibili. Se lo fa la Juventus, anche noi dobbiamo essere bravi a fare lo stesso".

L'anno scorso avete fatto un campionato quasi da "parte sinistra", è quello il punto di partenza?

"Deve essere uno stimolo quanto fatto l'anno scorso ma ce lo dobbiamo scordare perché il calcio è un esame. Dobbiamo avere la fame di una squadra che punta alla salvezza e poi avere la personalità di arrivare ai risultati attraverso un calcio propositivo".