SPAL, Vagnati: "Saponara non ci interessa. Fares resti per il suo bene"

Davide Vagnati, ds della SPAL, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia:

"Ci auguriamo che nasca una squadra interessante, sappiamo che ogni stagione è difficile e dobbiamo stare uniti con il nostro pubblico. Salvarsi in A, specie per una realtà come la nostra, non è mai felici. Siamo felici di aver preso D'Alessandro, Berisha e Igor... Prossimamente cederemo anche Lazzari alla Lazio e prenderemo con noi Alessandro Murgia. Domani sarà qui a Ferrara a fare le visite e Manuel a Roma a farle con la Lazio. Ci sono tanti motivi sul perché l'ha spuntata la Lazio: in primis perché volevamo tenere Murgia, è un ragazzo che merita. L'aspetto extra-campo per noi è importante. La Lazio si è presentata in modo serio, e con Tare c'è stato un rapporto diretto che ha reso la cosa automatica. Petagna e Fares? Tutti gli allenatori vogliono i migliori giocatori possibili. Fares ha grande potenzialità e siamo stra-convinti che farà ancora meglio. Sarebbe sbagliato, anche per la sua crescita, fare uno step diverso e abbiamo intenzione di farlo rimanere. Petagna ha dimostrato di essere un grande attaccante e cercheremo di tenercelo stretto.

Prossime mosse? I tifosi guardano molto alla realtà e sono felici di avere una proprietà così importante. Sperano di avere la squadra più forte possibile ma noi stiamo attenti anche al bilancio. Faremo un difensore, dopo aver provato a tenere Bonifazi, prima di altre uscite da fare.Mercato italiano? Ora prendere italiani non è semplice. Stiamo valutando tutto, ma non abbiamo fretta. Saponara? No, non ci interessa. Non rispecchia il nostro schema tattico, con le caratteristiche differenti in rosa c'è già Jankovic. Saponara è un grande giocatore ma non rientra nei nostri canoni".