SPAL, Vagnati sottolinea: "Mercato? Non bisogna dare false speranze"

La SPAL è penultima e vuole uscire dalla crisi. C'è fiducia in casa spallina, come testimoniano le parole del ds Davide Vagnati riportate da La Nuova Ferrara: "La sensazione è che sia inutile parlare degli esterni che avevamo, concentriamo su chi c'è e chi non c'è: aver avuto Di Francesco per tutti i 90' in sole quattro partite è un problema, ma ne prendiamo atto. Abbiamo una squadra adeguata a raggiungere la salvezza, ma le prestazioni non sono ancora sufficienti per quello che è il valore dei giocatori, per le loro qualità".

Vagnati sul mercato aggiunge: "Manca ancora tanto, ci sono ancora quattro partite che possono dire tanto. Questa squadra ha tanti margini per fare di più, siamo strasicuri che debba accadere. E poi non bisogna dare false speranze, rimarremo in linea con le possibilità della società: non siamo in grado di prendere Messi o Maradona, ma far uscire qualcuno per far entrare qualcun altro. In primis, il mercato sarà orientato a far migliorare le prestazioni di chi c'è già, poi non è facile trovare giocatori migliori di quelli che abbiamo".