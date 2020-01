SPAL, Vagnati su Paloschi: "Al momento nessuna trattativa in piedi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Voglio sottolineare una cosa: la SPAL vuole fare il massimo delle nostre possibilità economiche per salvarsi. Non è la partenza di Paloschi che può determinare questo". Nella conferenza stampa odierna, il ds estense Davide Vagnati ha parlato anche del futuro di Alberto Paloschi, finito nel mirino della Lazio: "È evidente che nell'ultimo periodo Alberto sia stato titolare più di una volta. Speravamo tutti che i risultati, sia della squadra che suoi personali, fossero diversi. Ma in questo momento, soprattutto per un giocatore che non giocava da tanto, non è semplice. Posso dire che non ha mai sbagliato né in allenamento né negli atteggiamenti. Questi calciatori vanno soltanto ringraziati. Ma in questo momento non c'è nessuna trattativa in piedi".