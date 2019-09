© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mirko Valdifiori, centrocampista della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus: "Sicuramente è un momento in cui non ci sono risultati e con qualche infortunio di troppo, ma non dobbiamo essere negativi. Dobbiamo fare la nostra partita e fare una prestazione per poter portare a casa pensi oggi e pensare al futuro. Chi verrà chiamato in causa dovrà dare il massimo. Sarri? È stato molto importante per la mia carriera, ci siamo lanciati insieme nell'Empoli. Spero che però vinca la prossima":