SPAL, Valdifiori: "Impensabile che qualcuno giochi tutte le partite. Spingiamo per salvarci"

Il centrocampista della SPAL, Mirko Valdifiori, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale. “Sono stati mesi un po’ particolari perché penso che si sia vissuta quest’emergenza nel mondo, stare a casa due mesi e mezzo senza venire al campo, senza allenarsi… Ci sono state cose più importanti del calcio da affrontare, fortunatamente ora sembra che le cose stiano migliorando. Ci mancava vivere lo spogliatoio, viverlo insieme, anche a casa siamo stati in contatto. In quest’ultimo mese stiamo spingendo parecchio per farci trovare pronti, vogliamo partire forte per centrare quest’impresa e rimanere in Serie A.

Quanto è mancato il gruppo?

“Il gruppo manca, in un’annata vivi momenti belli, brutti, ma il gruppo rimane. Noi cerchiamo di essere seri, alle volte nello spogliatoio ridere, sdrammatizzare aiuta. Siamo contenti di esserci ritrovati”.

Come sarà giocare tante partite in un tempo ravvicinato.

“Saranno dodici partite molto intense, in quaranta giorni. Ci stiamo preparando al massimo, ci sarà bisogno di tutti. È impensabile che uno possa giocare tutte e dodici le partite”.