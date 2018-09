SPAL, Valdifiori: "Obiettivo salvezza. Lazzari fa la differenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirko Valdifiori, centrocampista della SPAL arrivato in estate dal Torino, ha parlato a Tuttosport del suo bilancio in granata, delle aspettative per la nuova avventura e di Manuel Lazzari, obiettivo non troppo nascosto di Petrachi e Mazzarri: "Ci va benissimo la salvezza, questo resta l'unico obiettivo. Lazzari? Ci credo che piace a tante, è un esterno completo che merita la convocazione e un lungo percorso in Nazionale. In allenamento nei 20 metri è bruciante. Lazzari è un giocatore che fa la differenza e che la SPAL è ben contenta di godersi".