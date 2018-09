SPAL, Valdifiori: "Puniti da un episodio. Dispiace non aver preso punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mirko Valdifiori, centrocampista della SPAL, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta contro il Torino: "Un po' di rammarico c'è perché penso che la SPAL abbia fatto una grande partita contro un'ottima squadra - riporta LoSpallino.com - Dispiace tornare a Ferrara senza punti, anche perché abbiamo avuto diverse palle gol. Purtroppo un episodio ci ha punito ma sono convinto che la strada sia quella giusta. L'impatto con i nuovi compagni? Sono qui da tre settimane e il mister chiede sempre di mantenere il pallino del gioco. Nelle prime due gare ci siamo riusciti e abbiamo vinto due match, oggi purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Il nostro ruolo in Serie A? L'obiettivo è salvarci, poi cosa arriverà lo vedremo poi. L'accoglienza dei tifosi del Torino? Il loro applauso mi ha emozionato. Ora però sono orgoglioso di vestire la maglia della SPAL, una società che mi ha voluto fortemente e che ha creduto in me".