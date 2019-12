SPAL, Valon Berisha nome nuovo per il centrocampo estense

Fonte: viaemilianews.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si muove il mercato della SPAL. Il club estense cerca rinforzi per la salvezza. Secondo Il Resto del Carlino, nel mirino degli estensi c'è Valon Berisha, centrocampista kosovaro che nella Lazio non trova spazio. Si tratta di un giocatore piuttosto duttile, che questa stagione ha collezionato due presenze in campionato e quattro in Europa League. Oltre alla SPAL, piace a Sampdoria e soprattutto Verona. Primi sondaggi in corso.