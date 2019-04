© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista biancazzurro Mattia Valoti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off di SPAL-Lazio: "Veniamo da due vittorie ottenute contro la Roma in casa e una diretta concorrente per la salvezza. Devono darci coraggio e motivazione, se giochiamo come sappiamo possiamo dare del filo da torcere a chiunque e possiamo farlo anche oggi contro la Lazio".