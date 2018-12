© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Valoti, centrocampista della Spal, è intervenuto prima del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Siamo consapevoli anche noi di questo periodo, ci sono state partite in cui non sono arrivati punti. Stiamo cercando di continuare sulla strada intrapresa, quella del gioco e dell'aggressività. Alla lunga torneremo come ad inizio campionato. Genoa? Ora siamo qui e dobbiamo pensare a questa sera. Vincendo andresti a giocare contro il Milan. Domenica è importantissima, ma adesso pensiamo alla Samp".