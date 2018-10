SPAL, Valoti: "Se continuiamo a giocare così il risultato arriverà"

© foto di Federico De Luca

Mattia Valoti, centrocampista della SPAL, è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo il k.o. rimediato sul campo della Sampdoria: "La prestazione c'è stata, abbiamo fatto una buona gara in un campo difficile. Il risultato non è arrivato, ma bisogna proseguire con questa mentalità perché la strada è quella giusta. Per me può essere facile inserirmi e buttarmi dentro con una squadra che fa gioco come la SPAL".