SPAL verso la B, Mattioli: "Il prossimo anno avremo giocatori che corrono il triplo di adesso"

vedi letture

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato del futuro del club - ormai prossimo alla B - durante la serata organizzata per gli sponsor: "Qui non molla nessuno, siamo veramente dispiaciuti della situazione ma stiamo già programmando il nuovo anno. Stiamo già organizzando il tutto. Vogliamo essere protagonisti come lo siamo sempre stati in questi anni. Quella del prossimo anno sarà una formazione più giovane, brillante, con giocatori che corrono il triplo di quelli che ci sono adesso, con gente che si vorrà mettere in mostra. Vi dico che saremo protagonisti, la SPAL vuole essere protagonista. Questa proprietà ha speso per rimanere in Serie A, non ci siamo riusciti. Adesso scendiamo, ma per ritornare il prossimo anno per fare qualcosa di importante".