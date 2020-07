SPAL verso la retrocessione, Di Biagio: "Non rinnego comunque la mia scelta"

A due giorni dalla sconfitta casalinga per 0 a 4 contro l'Inter di Antonio Conte, la SPAL è nuovamente pronta per tornare in campo. Domani sera infatti, in uno scontro diretto tra deluse in coda alla classifica, l'undici biancazzurro andrà alla ricerca di una vittoria fondamentale per non terminare il campionato in ultima posizione e lo farà sul campo del Brescia di Diego Lopez. In conferenza stampa, l'allenatore dei ferraresi Gigi Di Biagio ha parlato così della gara: "Se avremo lo stesso atteggiamento del match contro l'Inter o di altre gare, non avremo problemi a fare risultato. L'atteggiamento non porta alle vittorie, ma se è giusto ne perdi poche. Dobbiamo sapere che dovremo andare in campo come se la classifica non esistesse, quasi per orgoglio personale nei nostri confronti. Non è possibile accettare una situazione del genere senza fare niente. La più grande amarezza è non aver potuto lavorare in settimana e affrontare questo mini torneo torneo non numericamente all'altezza e pronti. Non rinnego comunque la mia scelta e la mia convinzione nel portare a termine una salvezza quanto meno insperata quando sono arrivato, ma possibile. Dispiace. C'è da evidenziare che sono arrivato che la SPAL era già ultima in classifica, con tanti problemi da risolvere che in parte avevamo risolto e che oggi abbiamo peggiorato. Siamo ancora in fondo alla classifica. Ora la speranza è conquistare una posizione in più".

