SPAL, Vicari: "Abbiamo studiato le sconfitte, oggi grande partita"

Grande vittoria esterna per la SPAL, che ha battuto 2-0 la Roma all'Olimpico. Nel post-partita, il difensore estense Francesco Vicari commenta il risultato a Sky Sport 24: "Venivamo da quattro sconfitte consecutive. Però durante la settimana abbiamo analizzato ogni sconfitta e abbiamo visto che abbiamo fatto tutto quello che ci chiedeva il mister. Magari gli episodi non erano andati bene, oggi eravamo concentrati per fare una grande partita e ci siamo riusciti".

Dzeko molto nervoso e mai in partita.

"È uno degli attaccanti più forti del campionato, siamo riusciti a limitarlo grazie a tutta la squadra che ha fatto la fase difensiva perfettamente. Abbiamo rischiato perché siamo stati alti, ma siamo riusciti a limitare i loro punti forti".