SPAL, Vicari: "Col Napoli non era rigore. Ma la regola non è chiarissima"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della sua intervista a Sky Sport il capitano della SPAL Francesco Vicari è tornato sul discusso rigore prima assegnato e poi tolto dal VAR al Napoli nell'ultimo turno di campionato: "Non si riesce a capire bene la nuova regola. Col Napoli mentre correvo mi è sbattuto il pallone sul braccio che però era attaccato al corpo, quindi in teoria non era rigore".

Chiusura con una simpatica considerazione sul 23, il suo numero di maglia: "Gli altri erano occupati, io stavo guardando la lista e mio padre mi disse di prendere il 23 perché a Roma è il 'colpo di fortuna'".