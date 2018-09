SPAL, Vicari: "Commesso un errore di reparto. Lazzari merita l'azzurro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il difensore della SPAL Francesco Vicari, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta contro il Torino: "Abbiamo giocato una buona partita contro un'ottima squadra e soprattutto su un campo non in perfette condizioni - riporta LoSpallino.com - Siamo dispiaciuti per l'esito finale perché ce la siamo giocata. La sconfitta è stata frutto di una palla inattiva: abbiamo commesso un errore di reparto e dovremo stare più attenti in futuro. Nelle prossime gare dovremo stare più attenti. Sospendere la partita è stata una decisione corretta da parte dell'arbitro. Lazzari in Nazionale? Se lo merita. Nessuno gli ha mai regalato niente ed è arrivato in azzurro partendo dalla Serie D. Sono sicuro che non sarà l'ultima convocazione ma la prima di una lunga serie".