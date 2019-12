SPAL, Vicari: "È importante che Semplici sia stato confermato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Vicari, difensore della SPAL, ha commentato a Sky Sport il ko subito contro il Torino: “Penso che questa vittoria era importantissima per noi, tutti l’hanno percepito. Non era facile contro una squadra forte come il Torino, ma oggi era fondamentale portare a casa i tre punti. Loro erano in dieci, sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio, anche chi è entrato ha dato una mano alla squadra. C’è stato un gioco di squadra davvero importante. Ultimamente i risultati nascondevano anche le prestazioni positive, oggi magari abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma eravamo determinati a vincere la partita ed è davvero importante per noi”.

Vittoria dedicata a Semplici? “È importante che sia stato confermato, l’abbiamo dimostrato anche a fine gara. C’è un’unità incredibile, il gruppo è tutto col mister ed è importante che rimanga qui. È normale che una società faccia delle riflessioni, ma spero che dopo questa vittoria il mister sia ancora più saldo sulla panchina”.